Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyüksimitci, mesajında, bireylerin yetişmesinde en büyük payın annelere ait olduğunu belirtti.

Toplumların mimarının anneler olduğunu aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir. O nedenle anneler, bir anlamda en büyük öğretmendir."