Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, annelerin en yüce duyguların sahibi, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu bildirdi.

Annelerin geleceğin teminatı, milletin maddi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmenin de en önemli manevi kaynakları olduğunu belirten Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Annelerimiz sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu hem bakıcısı hem de ilk öğretmenidir. Bu özelliği ile annelerimiz elbette bizi biz yapan gelenek ve değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle bu ülkenin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz de mesajında şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise mesajında anne sevgisinin sevgilerin en büyüğü, en kutsalı ve en kıymetlisi olduğunu kaydetti.