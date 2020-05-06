Anneler Günü'ne özel aynı gün teslimat ve steril paketleme fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Anneler Günü'ne özel aynı gün teslimat ve steril paketleme fırsatı - Son Dakika Ekonomi

Anneler Günü'ne özel aynı gün teslimat ve steril paketleme fırsatı

6 saat önce

CarrefourSA, Anneler Günü için aynı gün teslimat fırsatı sunduğunu duyurdu.

Anneler Günü'ne özel aynı gün teslimat ve steril paketleme fırsatı, System.String[]

CarrefourSA, Anneler Günü için aynı gün teslimat fırsatı sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da oturanlara satın aldıkları hediyelerin, steril bir şekilde paketlenip, 1 gün içinde teslim edilebildiği bildirildi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, binlerce üründen oluşan Anneler Günü hediyelerini yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında, "İstanbul'da oturanlara satın aldıkları hediyeler, steril bir şekilde paketlenip 1 gün içinde teslim edilebiliyor. Diğer şehirlerde oturanlara ise hediyeleri, kargo ile ulaştırılıyor" denildi.

YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM SUNULUYOR

Yapılan açıklamaya göre ürün grupları ve indirim oranları ise şu şekilde açıklandı:

El, yüz ve vücut bakım kremlerinde yüzde 40

Saç boyalarında yüzde 40

Eau de Toilette, deodorant, roll-on stick çeşitlerinde yüzde 40

Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30

Paşabahçe ürünlerinde yüzde 40

Tex marka havlu çeşitlerinde yüzde 40

Tefal tava ve tencerelerde yüzde 25

Lava tava ve tencerelerde yüzde 25

Bunların yanı sıra dünyaca ünlü saatlerde yüzde 70'e varan indirim fırsatı sunulduğu, Skechers kadın spor ayakkabılarının 299,90 TL'den ve Crocs Crocband pembe kadın terliğinin de 249,90 TL'den müşterilerle buluştuğu belirtildi.


Sabancı Holding, Anneler Günü, Carrefoursa, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:11 Kaynak: DHA


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