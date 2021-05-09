Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika

Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyorlar

09.05.2021 13:59
Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyorlar, System.String[]

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de çeşitli meslek kollarında çalışan anneler, Anneler Günü'nü görevleri başında geçiriyor.

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de çeşitli meslek kollarında çalışan anneler, Anneler Günü'nü görevleri başında geçiriyor.

Kayseri'de fırında çalışan bir çocuk annesi Aysel Topaktaş (50), AA muhabirine, işini sevdiğini ve mesleğinin zor olmadığını söyledi.

İnsanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olduğunu dile getiren Topaktaş, "Çocuğumun yanında olmak isterdim ama Anneler Günü'nde de olsa geçinmek için çalışmak zorundayım. Bütün annelerin gününü kutluyorum." dedi.

Öte yandan Kartal Kavşağı'ndaki denetimler sırasında bazı otomobil sürücüleri görevi başındaki polislerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kadın polisler ise kent genelinde hem yayaların hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Öte yandan Kayseri Şehir Hastanesi, sağlık çalışanı annelerin Kovid-19 sürecinde hem evde hem de işteki zorlu çalışma ortamlarıyla ilgili hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli 2 çocuk annesi hemşire Meryem Veske (36), zor bir dönemden geçtiklerini, salgının ilk başladığı dönemlerde çocuklarından uzak durmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Bugün de Anneler Günü'nde görevi başında olduğunu dile getiren Veske, "Bizi bugüne getiren başta annem, kayınvalidem, sağlık çalışanı anneler ve bütün annelerin gününü kutluyorum. Şehit annelerimizin gününü de kutlar, ellerinden öperim." diye konuştu.

Aynı hastanede görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Esra Sağkol da (27) çocuklarının küçük olduğu için salgın sürecinde çok zorlandığını ama mesleğini de çok sevdiğini anlatarak, bütün annelerin gününü kutladı.

Sivas

Sivas'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışan anneler de Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Tam kapanma sürecinde gece gündüz çalışan vakfın kadın personeli, Anneler Günü'nde de evlerinden çıkamayan vatandaşlardan gelen çağrıları sisteme işliyor.

Vakıfta 8 yıldır çalıştığını aktaran bir çocuk annesi 33 yaşındaki Tuğçe Göğüş, şunları kaydetti:

"Diğer iş arkadaşlarımla beraber Anneler Günü'nde de görevimin başındayım. 5,5 yaşında bir çocuğum var. Bu güzel günde çocuğumun yanında değilim ama ihtiyaç sahibi ailelere özellikle yaşlılarımıza destek olduğum için çok mutluyum. Şu an tam kapanma süreci destek yardımlarıyla ilgili çağrıları alıyoruz ve akabinde bu yardımları adreslere ulaştırıyoruz. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, kendi annemin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Yozgat

Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevli iki çocuk sahibi hemşire Arzu Güçlü, nöbette olduğu için çocuklarının Anneler Günü'nü dün kutladığını anlattı.

Yoğun bakım hemşiresi Arzu Koçak da 30 yıldır görev yaptığını ve genelde özel günlerde hastanede görevli olduğunu dile getirerek, "Görevimizin başındayız, fedakarca çalışıyoruz. Çocuklarımızın bize ihtiyacı var, buradaki hastalarımızın da yine bize ihtiyacı var. Sonuna kadar buradayız. Dün 8 yaşındaki oğlum bana 'anne yarın nöbetçi misin sana bir şey vereceğim' diyerek hediyesini verdi, beni çok duygulandırdı. İnşallah gelecek Anneler Günü'nde birlikte oluruz." dedi.

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi 3 çocuk annesi Dilek Erdoğan ise "Bugün buradaki bebeklere annelik yapıyorum, küçük kızım çok üzüldü. Çocuklarım hediyelerini buraya gönderdi." diye konuştu.

Duygulanarak gözyaşlarını tutamayan Sevgi Aslan da Anneler Günü'nde çocuklarından ayrı olduğunu anlatarak, "Şu an annesi olmayan bebeklerin yanındayım onlara şefkat gösteriyorum. Oğlum oruç tutmuş, Anneler Günü hediyesi olarak bana orucunu vermek istedi. Benim için en büyük hediye oldu." ifadelerini kullandı.

Kırşehir

Kırşehir'de çalışan 2 çocuk annesi çiçekçi Serap Eren, Anneler Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kızlarıyla siparişleri yetiştirmeye çalıştığını anlatan Eren, "Tüm annelerin gününü kutluyorum. Ben siparişleri hazırlıyorum, kızlarım da siparişleri alıyor. 5 yıldır her Anneler Günü'nde çalışıyor, diğer annelere çiçek yapıp siparişleri evlere ulaştırıyorum." dedi.

Anneler Günü, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika


Son Dakika

Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti "Marketlerde ped satışı yasaklandı" iddialarına İçişleri açıklık getirdi: Öyle bir yasak yok Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün         
14:07
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek         
13:45
Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi: 2 ölü Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi: 2 ölü         
13:09
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş         
11:50
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye         
00:25
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum         
21:50
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 14:14:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement