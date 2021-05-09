Anneler gününü çalışarak kızları ile geçiriyor - Son Dakika

Anneler gününü çalışarak kızları ile geçiriyor

Kırşehirli anne, anneler günü için çiçek hazırlıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Serap Eren, anneler gününü kızları ile çalışarak ve başka annelere çiçek hazırlayarak geçiriyor.

Kızları sipariş alırken anne Serap Eren, çiçekleri hazırlayıp teslimata hazırlıyor. Terme Caddesi üzerinde kızının da adını verdiği iş yerinde anneler için çiçek demeti hazırlayan Serap Eren, 5 yıl önce açtıkları iş yerinde her anneler gününde çalışıyor.

Serap Eren, pandemi etkisi ile birlikte anneler gününde sipariş yoğunluğu olduğunu bazı evlatların ise anneleri için siparişleri gelerek verdiğini belirtti. Anne adayı Safiye Akçakaya ise anneler gününü kutlarken şehit ve gazi annelerinin de anneler gününü kutladıklarını ve pandemiden dolayı online sipariş verdiğini söyledi.