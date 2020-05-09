Anneler Günü'nü çocuklarından ayrı geçirecek 112 çalışanlarından

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli anneler, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarından ayrı geçirecekleri Anneler Günü'nde vatandaşlara "Evde kal." çağrısında bulundu.

Salgında hem fedakarca çalışan hem de risk nedeniyle evlerine gitmeyip otelde kalmaları nedeniyle çocuklarından ayrı olan sağlık çalışanları, evlatlarına sarılıp özlem giderecekleri günü bekliyor.

Eskişehir'de ambulanslarda sürücü, acil tıp teknisyeni ya da paramedik olarak görev yapan anneler, Anneler Günü'nü çocuklarından ayrı geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

Çocuklarını eşine ya da annesine emanet eden 112'nin kadın çalışanları, onlara hasretlerini cep telefonuyla görüşerek gidermeye çalışıyor.

"Koronavirüs sevenleri ayıran bir virüs"

Sürücü-paramedik Emine Çankaya Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri 1, diğeri 5 yaşında iki çocuğu bulunduğunu, salgın sürecinde onlardan ayrı kalmaktan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Olası virüsü kimseye bulaştırmamak için otelde kaldığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Çocuklarıma annem bakıyor. Çocuklarımdan ayrılmak zor. Bunun zorunlu bir süreç olduğunu düşününce teselli buluyorum. Çocuklarımdan ilk kez ayrı kaldım. Telefonla sesli ve görüntülü görüşüyorum. Ailem de fotoğraf ve videolarını gönderiyor. Koronavirüs sevenleri ayıran bir virüs. Sevenlerin ayrılmaması için herkes evinde kalsın. Herkes bize yardımcı olsun. Biz de çocuklarımıza ve sevdiklerimize kavuşalım."

"Bizim yerimize de çocuklarına sarılsınlar"

Paramedik Gizem Karasivri ise Kovid-19 salgını başladığından beri 19 aylık kızını aralıklarla gördüğüne değinerek, "Bu durum beni üzüyor ancak onun iyiliği için böyle olmalı. Geçen yıl ilk Anneler Günü'müzü kutlamıştık. Bir sonrakinde bu yılın acısını çıkaracağım. 'Evde kal.' çağrısına uyulmasını istiyorum. Vatandaşlarımız bu çağrıya ne kadar çok uyarsa biz de çocuklarımıza o kadar çabuk kavuşacağız." dedi.

Acil tıp teknisyenlerinden Leyla Koldaş da iki aydır 10 yaşındaki oğluna yaklaşamadığını belirterek, "Annelere Günü'nü ilk kez ayrı geçireceğiz. Ona sarılamamak üzüyor. Vatandaşlarımız Anneler Günü'nde bizim yerimize de çocuklarına sarılsın. Herkes evde kalsın, gerisini bize bıraksın." ifadelerini kullandı.

Bir çocuk annesi Seval Köksal, Kovid-19 süreci nedeniyle iki aydır ayrı kaldığı oğluyla telefonla görüntülü konuşarak hasret giderdiklerini söyleyerek, "Biz sevdiğimizden şimdi ayrıyız. Toplumumuz da biraz evde kalsın ki süreç normale dönsün." diye konuştu.