DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ

08.05.2021 11:04

DİYARBAKIR'da Seyran Sincar (62), kronik böbrek yetmezliği olduğu için diyalize bağlı yaşayan kızı Esma Sincar'a (32) böbreğini verdi.

DİYARBAKIR'da Seyran Sincar (62), kronik böbrek yetmezliği olduğu için diyalize bağlı yaşayan kızı Esma Sincar'a (32) böbreğini verdi. Sincar, kızını çok sevdiğini ve rahatsızlığından kurtardığını söylerken, Esma ise "Anneme ne kadar teşekkür etsem az. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Onu çok seviyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, çok mutlu oldum. Annemin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Mardin'in Savur ilçesinde oturan Esma Sincar, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle bir süre önce diyalize bağlı yaşamaya başladı. Kızının bu durumuna dayanamayan Seyran Sincar, Esma için böbreğini vermeyi kararlaştırdı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne başvuran Sincar'ın, yapılan tetkikler sonucu, böbreğinin kızıyla uyuştuğu belirlendi. İl dışında yaşadıkları için alıcı ve verici nakil hazırlıklarının ardından anne ile kızını aynı anda ameliyata alan doktorlar, kapalı yöntemle Seyran Sincar'dan aldıkları böbreği Esma'ya nakletti.

'İKİNCİ BİR HAYATIM OLACAK'

Sağlığına kavuşan Esma Sincar, teşekkür ettiği annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Diyalize gittiğimde sanki ölüme gidiyordum. Annemin kanı uyuştuğunda o kadar mutlu oldum ki anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Anneler Günü'nü kutluyorum, onu çok seviyorum. Bu süreçte o kadar desteği oldu ki bana, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, o kadar mutluyum. İkinci bir hayatım olacak annemin böbreğiyle" diye konuştu.

Seyran Sincar da kızını çok sevdiğini belirterek, "Kızım ile yalnız yaşıyoruz. Onu çok sevdiğim için böbreğimi verdim ve kurtardım kızımı" dedi.

'NAKİL, ANNE FEDAKARLIĞINININ İSPATI OLDU'

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise naklin Anneler Günü'ne denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Annenin evladı için her türlü fedakarlığı yaptığı gibi organını da verebileceğinin ispatı olduğunu belirten Akdağ, şöyle konuştu:

"Böbrek yetmezliği olan bu hastamız, geçen hafta itibarıyla üniversite hastanemizde yatırılarak, organ nakliyle ilgili hazırlıklar yapıldı. Bilimsel kurulun nakil kararı almasından sonra anneden kızına bir nakil süreci söz konusu oldu. Tabi bu anlamlıdır, özellikle Anneler Günü'ne denk geliyor olması da anlamlıdır. Hakikaten annelik farklı bir şey, tabi ki bir kişinin kendi evladına her türlü fedakarlığı yaptığı gibi organını da verebilirliğinin ispatı bugün bu hastalarımızla gerçekleşmiş oldu. Geçen hafta laparoskopik kapalı bir metotla annesinden böbrek alındıktan sonra aynı seansta kızına iyi bir cerrahi müdahaleyle nakil yapılmış oldu. Bir haftalık takip ve tedaviden sonra bugün sağlıkla evlerine gönderiyoruz. Mutluyuz çünkü hem nakil sürecinde hem alırken hem nakli verirken hem de bu 2021'in Anneler Günü'nde bir annenin kızına böbreğini nakletmesi, gerçekten sevindirici bir şey. Hastane olarak biz organ nakliyle ilgili koronovirüs salgınından dolayı ara vermiştik. Dicle Üniversitesi Hastanesi ve organ nakli ekibi olarak arkadaşlarımız canla ve gönülle çalışarak tekrar bu süreci aktif hale getirdiler, bundan sonraki süreçte de devam edecekler."

DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ
DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ

Dicle Üniversitesi, Anneler Günü, Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:31:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ KIZINA BÖBREĞİNİ VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement