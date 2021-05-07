Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik - Son Dakika

Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik

07.05.2021 14:52
Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı. 'Dükkancı' olarak tabir edilen çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen birbirinden renkli çiçekleri en uygun fiyata almak için yarıştı.

Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Antalya'daki son mezatında, 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde satışlar arttı. İzmir, Yalova ve Antalya'dan üreticilerin mezata gönderdiği ürünlere, kooperatif binasında düzenlenen mezatta "dükkancı" olarak bilinen çiçekçi esnafından açık artırma usulü ile fiyat verildi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen mezatta, çiçekçiler beğendikleri ürüne teklini masadaki butona basarak verdi. Yürüyen banttan geçen renk renk çeşit çeşit çiçeklere en yüksek teklifi veren esnaf ürünün sahibi oluyor. Anneler Günü'ne sayılı gün kala son mezata çiçekçi esnafının ilgisi ise yoğun oldu. İstediği ürünleri alan esnaf, masalara ayrılan çiçekleri araçlarına alarak iş yerlerinin yolunu tuttu.

"Hazılrıklar tamamlandı"

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı Alim Uysal, çiçekçi esnafının yaklaşık bir haftadır Pazar günü kullanacak olan Anneler Günü'ne hazırlandığını bildirdi.

Cumartesi gününün de kısıtlama dışı sayılmasının kendileri için büyük kolaylık olduğunu dile getiren Uysal, "Çiçekçilerimiz annelere en iyi hizmeti vermek için hazırlıklarını tamamladılar sayılır. Antalya'da halkımıza yeterli hizmeti verebilecek çiçekçimiz mevcut. İçinde bulunduğumuz mezat pandemi döneminde, salı, perşembe ve cuma günü kuruluyor. Saat 12.00'da başlayan mezata Antalya'nın yanı sıra Yalova ve İzmir'den gelen ürünlerde satılıyor. Esnafımız bant sisteminden gelen ürünlerin fiyatlarını kendilerini belirliyor, müşteri portföyüne göre alım yapıyor" dedi.

"Kır çiçekleri öncelikli"

Bu dönemde en çok kır çiçeklerinin talep götürdüğünün altını çizen Uysal, "Dal orkideler, gül, krizantem, hüsnü yusur, cerbara ce farklı çiçekler var. Vatandaşımızın isteğine göre çiçekler var. Bende onlardan yerel esnafımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Pandemi insanların alışveriş alışkanlığını değiştirdi, online yönlendirdi. Anneler Günü'ne özel olarak vatandaşlarımızın mahallelerindeki çiçekçiden alışveriş yapma imkanları var. İnternetten de sipariş verebilirler. Son güne bırakmadan bir gün önceden sipariş verilirse, istedikleri saatte çiçeklerini gönderebiliriz" diye konuştu.

"Hazırız"

Antalya'da çiçekçilerin bu özel güne hazır olduğunu belirten Alim Uysal, "Annelerimiz evde kalsınlar. Onların çiçekleri çiçekçilerde hazır. Mezatın da son günü yapacak tek şeyimiz var. Aldığımız ürünleri müşterinin isteğine göre dizayn etmek ve satışa sunmak. Sektörümüz adına güzel bir gün olur. Geçen Anneler Günü'nde halkımız yerel esnafa teveccüh gösterdiler. Aynı teveccühü bu dönemde göstereceklerini umuyorum. Biz hazırız, mezatta akşam saatlerine kadar devam eder. Arkadaşlarımızın da ilgisi yoğun"ifadelerine yer verdi.

"Hareketlilik var"

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Şaylan, Antalya'da Anneler Günü için son mezatın yapıldığına dikkat çekti. Ülke genelinde 18 şubelerinin olduğunu ve oralarda da son mezatların yapıldığını işaret eden Şaylan, "Anneler Günü öncesi işlerimiz çok yoğun. Sonuna geldik, bu mezattan alınan çiçekler çiçekçi esnafımız tarafından tüketiciye sunulacak. Mevsimsel değişime bağlı olarak, cerbera, cipso, statis, gün ağırlıkta bunun yanında orkide gibi yardımcı çiçeklerde var. Pandemiden dolayı bir tereddüt yaşasakta, devletimiz birkaç gün dükkanlarının açık kalmasına izin vermesiyle iyi oldu. Bir hareketlilik var" dedi.

"Uzun zamandır bu güne hazırlanıyoruz"

Türkiye'de en fazla çiçeğin tüketildiği günlerden birinin Anneler Günü olduğunun altını çizen Şaylan," Mezat depodaki ürün bitene kadar devam eder. Uzun zamandır bu özel güne hazırlanıyoruz. Çiçek en güzel hediyeler biridir. Bütün duyguların ortak dilidir" dedi. - ANTALYA

Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik

Anneler Günü, Pandemi, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı, istediği olunca sevgi kelebeğine döndü Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı, istediği olunca sevgi kelebeğine döndü "20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım

Son Dakika Haberleri
14:23 Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere
14:17 Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
13:56 Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
13:44 Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü
13:38 Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
13:36 Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
Kadın futbolculara yarı çıplak vaziyetteyken şiddet uyguladığı için davalık olan Mehmet Aydın, 'Yılın en iyi hocası' seçildi Kadın futbolculara yarı çıplak vaziyetteyken şiddet uyguladığı için davalık olan Mehmet Aydın, 'Yılın en iyi hocası' seçildi         
14:47
Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım         
14:18
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük         
13:57
Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi         
13:36
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok         
12:15
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 15:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement