Anneler gününde Doğu'da

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de evlerinde ziyaret edilen şehit anneleri ile "yaşlı çınarlar"ın anneler gününü kutlandı.

Iğdır'da Valisi Enver Ünlü, iki çocuğunu şehit veren Göge Akdeniz ve 103 yaşındaki Fatma Karaca'yı evlerinde ziyaret edip anneler gününü kutladı.

Vali Ünlü, eşi Sema Ünlü ile Topçular Mahallesi'nde yaşayan Fatma Karaca'nın evini ziyaret etti. Burada Karaca ile bir süre sohbet eden Ünlü çifti, asırlık çınara çiçek ve çeşitli hediyeler verip anneler gününü kutladı.

Halfeli Beldesine geçen Ünlü çifti, burada da Özvatan Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Göge Akdeniz'e evinde ziyarette bulundu.

Ailenin evin bahçesinde karşıladığı Vali Ünlü ve eşi Sema Ünlü, bir süre Akdeniz ailesiyle sohbet etti.

Sema Ünlü, terör örgütü PKK ile mücadelede asker olan iki oğlunu şehit veren anne Göge Akdeniz'e, çiçek sunarak anneler günü kutladı.

Tunceli

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve kentteki bazı kaymakamlar da nineleri ziyaret edip anneler gününü kutladı.

Sonel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Fatma Nine (116), Melek Nine (102), Fati Nine (104 ), Hatice Nine (107) yaşında. Vali yardımcıları ve kaymakam arkadaşlarımızla anneler günlerini kutladık. Hal hatır sorduk ve üzerimizde kalmasın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ilettik." dedi.

Kars

Kars Valisi Türker Öksüz, şehit annelerinin anneler gününü kutlayarak çiçek verdi.

Öksüz, 1998 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Tarık Akar'ın annesi Tevrat Akar'ı ziyaret etti.

Akar'ın anneler gününü kutlayan Öksüz, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun da ilçedeki bazı şehit annelerini ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Ağrı

Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan da kentteki şehit annelerini ziyaret etti.

Elban, Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Vefa Çelik'in annesi Hüsna Çelik'i evinde ziyaret edip anneler gününü kutlayıp hediye takdim etti.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan da Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçedeki şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ardahan

Ardahan'da da Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında 100 ve üstü kadınlara anneler günü sürprizi yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, köy ve il merkezinde yaşayan asırlık çınarları ziyaret edip anneler gününü kutlayarak hediyeler takdim etti.

Masatlı, ayrıca kadınların adına oluşturulacak hatıra ormanına dikilen fidanlar içinde kendilerine birer belge verdi.

Sürpriz karşısında duygulanan bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Ardahan Merkez Karagöl Mahallesinde oturan 100 yaşındaki İpek Balcı, duymakta ve Türkçe konuşmakta zorlanınca yakınları kendisine tercüman oldu.

Balcı, Vali Mustafa Masatlı'yı karşısında görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Hediyeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya teşekkür eden Balcı, ellerini açarak, "Allah onlara yardımcı olsun, kol kanat gersin. Yaşlıyız, evde oturuyoruz. Bize geldiniz, çok mutlu olduk." dedi.

Erzurum

Erzurum'un Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit Murat Karataş'ın annesi Züleyha Karataş ve 15 Temmuz Şehidi Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik'i evlerinde ziyaret edip anneler gününü kutladı.

Sunar, Anadolu medeniyeti ve köklü tarihin ilham kaynağının anneler olduğunu belirterek,"Bize değer katan ve milletimizi aziz kılan onların dualarıdır. Merhametin, bereketin ve şefkatin ifadesi olan ve cennet ayakları altına sunulan başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da anneler gününde ilçede oturan şehit ailelerini ziyaret etti.

Orhan, şehit annelerine "Sizi kendi annemizden farklı görmüyoruz" diyerek çiçek verdi.