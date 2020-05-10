Anneler gününde ilk defa annelik duygusunu tattılar - Son Dakika

Anneler gününde ilk defa annelik duygusunu tattılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk defa annelik duygusunu tadan kadınlar büyük bir heyecan yaşadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bazı kadınlar ilk defa anne olmanın heyecanını yaşadı. Siverek Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde doğurdukları ilk bebekle anne olma duygusunu tadan kadınlara çiçek verildi.

İlk bebek ilk heyecan

İlk defa bebek sahibi olan olan ve ilk kez anneler gününü kutlanan Fatma Çavuşan, " İlk kez annelik duygusunu tattım ve duyguyu anneler gününde farklı bir duygu oldu. Bir kız çocuğum oldu ve çok mutluyum, servise alındım ve ilk kez anne olmam ve anneler günümün kutlanması çok güzel bir duygu. Çiçek getiren belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İlk kez anne olan kadınlara buket hazırlayarak ziyaret ettiklerini belirten Bermal Ungan, "Anneler gününde ilk kez annelik duygunu tadan annelere çiçek taktim ederek onları ziyaret ettik ve mutluluklarına ortak olduk. İlk kez anneler gününü de biz kutladık" şeklinde konuştu.