Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı - Son Dakika

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler gününde evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizi unutmadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce şehit annelerimizi ziyaret ederek çiçek takdim etti. Belediye başkanının selamlarını ve hürmetlerini ileten Sarıyüce, her zaman belediye olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahiner, "Evlatlarını kutsal vatanımız uğruna toprağa veren elleri öpülesi annelerimiz, sizlerin hakkını ödemek ne mümkün. Aziz şehitlerimizin hatırası olarak sizler bizim başımızın tacı, hepimizin emektar annelerisiniz. Bir evladınız olarak anneler gününüzü kutlar, yaklaşan Ramazan bayramınızı canı gönülden tebrik ederim. Hep birlikte nice bayramlar görmek dileğiyle sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum." şeklinde konuştu. - ÇORUM