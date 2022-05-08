ANNELER GÜNÜNE EN BÜYÜK ACIYLA GİRDİ - Son Dakika
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ANNELER GÜNÜNE EN BÜYÜK ACIYLA GİRDİ

08.05.2022 09:47
ANNELER GÜNÜNE EN BÜYÜK ACIYLA GİRDİ

ESENLER'de sokak ortasında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, Asiye'siz 'Anneler Günü'nde gözyaşlarına boğuldu.

ESENLER'de sokak ortasında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, Asiye'siz 'Anneler Günü'nde gözyaşlarına boğuldu. Kızı Asiye'nin her 'Anneler Günü'nde kendisine hediye aldığını ve öptüğünü söyleyen Atalay, "Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.

Ümit Karakoyun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, 'Anneler Günü'ne kızının kıyafetlerine sarılarak girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahşan Atalay, yaşadığı acıyı güçlükle ifade etti. Atalay, "Ben bunun müebbet almasını istiyorum. Asiye'nin son olmasını istiyorum. O içeride her gün ölsün istiyorum" dedi. "Beş dakika geçiyor, beş dakika sonra yeniden başlıyor acım" diyen Rahşan Atalay, "Her 'Anneler Günü'nde hediye alırdı. Biraz asabiydi ama öper, severdi. Bir hayali vardı. Ehliyet sınavına gidiyordu kızım. 'Anne seni gezdireceğim' diyordu. Hayallerinin hepsi yarım kaldı" şeklinde konuştu. Ümit Karakoyun'un 16 dosyası bulunmasına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren Rahşan Atalay, "16 tane dosyası var. Kızımın doğum gününde dışarı salıveriyorlar. Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. Asiye'm dedim çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye'm dedim. Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum. Benim durumumda olan anneler bana destek versin. Benim ona ihtiyacım var" diye konuştu. Rahşan Atalay, "Devletten tek isteğim; bunun aftan falan yararlanmasını istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet caza almasını istiyorum. Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum. İlk anneler günü yalnızım. 19 sene bak büyüt.. Birisi gelsin, kızımın canını alsın" ifadelerini kullandı. Asiye Nur Atalay'ın ablası Kübra Akbulut ise, "Dilerdim ki anneme en güzel hediyeyi kardeşimle beraber verelim. Anneler Günü'nü hep birlikte beraber geçirelim ama olmadı. Biz bunu kabullenmeye çalışıyoruz. Bizim tek isteğimiz, en ağır cezayı alması. Biz kendimizi bu şekilde rahatlatacağız' 'dedi.

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Anneler Günü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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