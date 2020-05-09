Anneler için dilek fenerleri uçuruldu - Son Dakika

Mersin'de bir muhtar öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Anneler Günü için hazırlanan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kalan" anneler için düzenlediği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir okulun bahçesindeki etkinlik öncesi vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı, sosyal mesafe kuralı uyarınca duracakları mesafeler belirlendi.

Müzikle birlikte 50 dilek feneri, anneler için uçuruldu. Görsel şöleni balkonlarından takip anneler ise alkışlarla fenerlerin gökyüzüne süzülüşünü izledi.

Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü renkli bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirterek, "Kovid-19 önlemleri kapsamında elden ele dokunmamak için çiçek vermedik. Anneler bizler için birer yıldız. Tüm annelerimizin gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Kovid-19 önlemlerine çok dikkat ettiklerini vurgulayan Dindar, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Süreci çok iyi yönettiler. Onların sayesinde sokaklara yavaş yavaş çıkmaya başladık. Vatandaşlarımıza da bu duyarlı günde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan 21 yaşındaki Melisa Yücel de hem doğum gününü hem de beraber geldiği annesinin gününü kutladığını belirterek, "Dilek balonlarını atarken sağlık, mutluluk, huzur ve bu virüsten kurtulmayı diledim." dedi.