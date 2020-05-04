Anneler için yüzde 25 indirimli taşıyacak

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanlar evlerinden çıkmazken özellikle son dönemde kargo sektörüne olan ihtiyaç da giderek artıyor. Yurtiçi Kargo da, 10 Mayıs Anneler Günü 'ne kadar tüm bireysel gönderileri yüzde 25 indirimli taşıyacağını duyurdu.

Koronavirüs(Covid-19) salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için online alışverişe yöneldi. Online satışlardaki büyük artış kargo şirketlerinin trafiğine de yansıdı. Anneler Günü haftasında da kargo trafiği hediye alımlarından dolayı daha da arttı. Anneler gününe sayılı günler kala sosyal mesafe ve kısıtlamalar nedeniyle yanına gidilemeyen annelere gönderilecek hediyeler için Yurtiçi Kargo, 10 Mayıs Anneler Günü'ne kadar tüm bireysel gönderileri yüzde 25 indirimli taşıyacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu kampanya çerçevesinde Yurtiçi Kargo, şubelere teslim edilen tüm gönderilerde, standart taşıma ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşterilerine yüzde 25 indirim fırsatı sağlayacağını açıkladı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo şubelerine ve acentelerine getirilen tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabileceği duyuruldu.

- İstanbul