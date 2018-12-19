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Anneler Kızlarıyla Bilim Merkezi'nde

1 saat önce

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "En Değerli Varlığım Annem" projesi kapsamında, kız öğrenciler anneleriyle Bilim Merkezi'nde bilimsel etkinliklere katıldı.

Anneler Kızlarıyla Bilim Merkezi'nde, System.String[]
Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "En Değerli Varlığım Annem" projesi kapsamında, kız öğrenciler anneleriyle Bilim Merkezi'nde bilimsel etkinliklere katıldı.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri çerçevesinde, değerler eğitimi alanında hazırlanan projede, öğrencilere ve annelerine Bilim Merkezi'nde bulunan çeşitli platformlarda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Merkezdeki planetaryumda (gökevi) astronomi ve gökyüzü ile ilgili eğitim ve eğlence amaçlı gösteri sunuldu. Anneler ve kızları, merkezdeki bilimsel atölyelerde deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlayarak eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Merve Sertkaya, toplumsal yargılar, ekonomik kaygılar, sosyal medya kullanımı gibi faktörlerin etkisiyle aile içinde kuşaklar arası çatışma yaşandığını belirtti.

Projeye anneye bağlanma, iletişim problemleri ve kuşak çatışmasının bilimsel olarak tespit edilerek mücadele edilmesi hedefi ile başladıklarını anlatan Sertkaya, bu kapsamda Bilim Merkezi'nde anneleriyle kaliteli ve verimli zaman geçirmenin tadını çıkarttıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kocasinan, Güncel
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