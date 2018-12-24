Anneler Kızlarıyla Tekvando Öğreniyor

Mersin'de Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılan tekvando kursu, esnafından ev hanımına çok sayıda annenin kızıyla birlikte spor yapmasına imkan sağladı.

DERVİŞ ÇÖMEZ - Mersin'de Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılan tekvando kursu, esnafından ev hanımına çok sayıda annenin kızıyla birlikte spor yapmasına imkan sağladı.



Merkezin müdürü Ahmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak talep edilen alanlarda çeşitli kurslar açtıklarını hatırlatarak, Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle ilçede ilk kez kadınlar için tekvando kursu düzenlediklerini söyledi.



Kursa genç kızların yanı sıra annelerinin de ilgi göstermesiyle ilginç ve bir o kadar da güzel bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Ateş, şöyle devam etti:



"Kursiyerlerimizin içinde ev hanımı da esnaf da var, çalışan anneler de var. Kızları ile annelerin birlikte spor yapmaları bizleri ayrıca sevindirdi. Kurs kısa süre önce açılmasına rağmen kursiyer kadınların bu alanda gelişim gösterip kendilerini savunur duruma gelmeleri sevincimizi daha da artırdı. Spor yapmanın yaşı da zamanı da yok. Tüm kadınlarımızı spor kurslarımıza katılmaya çağırıyoruz."



Tekvando kursu antrenörü Sezen Boyar da açılan kursa kısa sürede büyük ilgi gösterildiğini belirterek, "Başlangıçta 10 kişiyle açtığımız kursumuzda şimdi 25 kadın sporcuya ulaştık. Haftada üç gün olan kursa talep artıyor. Gelecek yıl kursiyer sayımızın 100 kişiye çıkmasını bekliyoruz." dedi.



Boyar, eğitimler sırasında kadınlara tekvando sporunu detaylıca anlatıp temel teknik ve yakın savunma gibi konularda bilgilendirme yaptığını belirterek, kursiyerlerin bir erkeğin sataşmasını nasıl engelleyeceklerini eşinin yardımıyla gösterdiğini sözlerine ekledi.



Anneler de memnun kızları da



Kursa kızı Sude Naz Duran ile katılan ev hanımı Fadime Duran ise kadına şiddetin sıklıkla gündeme geldiğini vurgulayarak, bu nedenle kursun öneminin bir kat daha arttığına dikkati çekti.



Kendisinin herhangi bir şiddete maruz kalmamasına rağmen tekvandoya ilgi duyduğunu aktaran Duran, "Kızımı kötü alışkanlıklardan korumak için getirdiğim bu kursa ben de katıldım. Önce kızıma yoldaş olayım derken kendimi tekvandonun içinde buldum. İlk günler biraz zor gelse de şimdi alıştım. İyi ki de katılmışım. Gençken spor yapmayı çok istemiştim ama şimdi kısmet oldu." diye konuştu.



Ev hanımlarına da spor yapmaları için tavsiyelerde bulunan Duran, "Benim kilom var, bu kiloyu nasıl vereceğim derdine düşen ev hanımları kendileri için mutlaka en az bir saat zaman ayırsınlar ve spor yapsınlar. Ben kızımla neşe içinde sporumu yapıyor evime de kuş gibi hafiflemiş olarak dönüyorum." ifadesini kullandı.



Sude Naz Duran da annesiyle birlikte spor yapmanın keyfili olduğunu anlatarak, "Tüm arkadaşlarımı ve annelerini spor yapmaya çağırıyorum. Başta sigara olmak üzere birçok madde alışkanlıkları gençlere hiçbir şey kazandırmaz, spor ise çok şey kazandırır. Gelin birlikte spor yapalım." dedi.



Kızı Adile Erdem ile kursu katılan Leyla Erdem de çiftçi olduğunu ve akşama kadar serada çalıştıktan sonra kursa geldiğini anlatarak, okumanın da spor yapmanın da yaşının olmadığını düşündüğünü söyledi.



"Ben annemi takip ettim"



Erdemli'de esnaflık yapan Songül Keçef de çok arzu etmesine rağmen gençlik yıllarında yapamadığı sporu şimdi kızı Zeynep Keçef ile yaptığını söyledi.



Haftada üç akşam kursa geldiklerine dikkati çeken Keçef, "Biz spor saatinde komşu gezmesini de komşu kabulünü de iptal ediyoruz. Sporumuzu yaptıktan sonra gelen misafirlerimizin başımızın üstünde yeri var. Her kadın spor yapmalı." ifadesini kullandı.



Keçef'in kızı Zeynep Keçef de spor yapmaya annesinin tavsiyesi üzerine geldiğini vurgulayarak, "Annemi spor yaparken görünce 'Ben de spor yapmalıyım.' dedim ve kursa katıldım. Normalde annem beni kursa getirmesi gerekirken ben annemi takip ettim." değerlendirmesinde bulundu.



Songül Keçef'in eşi Ziya Keçef ise eşi ve kızının birlikte spor yapmasından mutlu olduğunu dile getirerek her zaman onlara destek verdiğini söyledi.

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