Son Dakika Haberleri: Anneler Kursta Çocuklar Kreşte

Anneler Kursta Çocuklar Kreşte

2 saat önce

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde, kursiyerlerin çocuklarının mağduriyet yaşamamaları amacıyla aynı binada çocuk kreşi açıldı.

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Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde, kursiyerlerin çocuklarının mağduriyet yaşamamaları amacıyla aynı binada çocuk kreşi açıldı.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde açılan birbirinden farklı kurslarda ev hanımları el becerilerini geliştirirken, diğer yandan da meslek sahibi olmalarına imkan sağlanıyor.

Yaşları 3-6 arasında çocuğu bulunan kadınlar kursta eğitim alırken, çocukları da aynı binada ücretsiz olarak öğretmen eşliğinde okula hazırlanıyor.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezindeki çocuk kreşinin açılışını Kaymakam Muhammed Sait Baytok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ve Halk Eğitimi Müdürü Arif Horasan yaptı.

Baytok, kurslara katılan bayanların eğitim alırken çocuklarının da aynı binada açılan kreşte eğitildiğini anlatarak, "Halk Eğitim Merkezimizde kurslara katılan annelere çocuk kreşi açtık. Bu sayede hem anne babalar kursa katılmakta zorluk çekmeyerek, sertifika sahibi olacak hem de çocukların bakım ve oyun odasında yapılan etkinliklerle zihinsel ve psikolojik gelişimleri daha iyi tamamlanacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kültür Sanat
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