Anneler, Öğrencilere Çorba Yapıp İçiriyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bulunan On Altı Eylül İlkokulu'ndaki 2-A sınıfının öğretmeni Aysel Yılmaz (43), 'Sağlık için çorba için' projesini başlattı. Proje kapsamında veliler, haftanın 1 günü evden yöresel çorba yapıp, getiriyor ve sınıfta öğrencilere ikram ediyor. Öğrenciler, fast food yerine Uşak 'ın tarhana çorbasını, Gaziantep 'in dövmeli alaca çorbasını, Tokat 'ın toyga çorbasını, Gaziantep'in ezogelin çorbasını içiyor. İlk zamanlar çorba içmemek için ağlayan öğrenciler, şimdi 'çorba günü'nü sabırsızlıkla bekliyor.Çeşme'deki On Altı Eylül İlkokulu'nun 2-A sınıfı öğretmeni Aysel Yılmaz, öğrencilerinin sağlıklı beslenmesi için 'Sağlık için çorba için' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, haftanın 1 günü velilerinden biri, evinde yöresel çorba yaparak, okula getirdi. Öğle arası sağlıksız gıdalar tüketmek yerine annelerinin yaptığı çorbayı içen öğrenciler, böylece fast food alışkanlıklarından uzaklaşmaya başladı. Sınıf öğretmeni Aysel Yılmaz, "Okullarda en büyük sorunun sağlıklı beslenme olduğunu düşünüyoruz. Özellikle okul çağındaki çocuklar fast food tarzı, hamur işi, ekmek arası gıdalara çok fazla yönelmiş durumdalar. Benim amacım da çocukların sulu gıda tüketmesini özendirmek. Yöresel yemeklerimizi tanımalarını ve tüketilmelerini sağlamak. Daha sağlıklı beslenmeleri için çaba gösteriyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.'HANGİ ÇORBAYI İÇECEKLERİNİ SORUYORLAR'Obezite, dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarının beslenmeyle ilgisinin bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Ne kadar doğru beslenirlerse hem akademik olarak hem de bedensel olarak daha doğru gelişirler. 28 kişilik sınıfımda çorba içmeyenler, bazı çorbaların adını bile duymayanlar vardı. Çorba içmemek için ağlayanlar oldu, çorbanın içindekileri seçmeye çalışanlar oldu ama şu anda gayet güzel gidiyor. Öğrenciler şimdi hangi çorbayı içeceklerini soruyorlar. Şu anda benimsemiş durumdalar" diye konuştu.Öğrencilerden Rojin Kaya, daha önce şeker ve çikolata gibi ürünleri çok tükettiğini, 'çorba günü' başladıktan sonra sağlıklı beslenmenin önemini anladığını ve farklı çorbalar içmeye başladığını söyledi. Kaya, "Yeni çorbalar yedim, yeni tatlar tattım. Çok beğendim bu çorbaları. En çok mercimek çorbasını seviyorum" dedi.İkranur Özgün ise "Çorbalar, abur cubur yiyeceklerden daha lezzetli. Artık daha sağlıklı besleniyorum. Abur cubur tüketmeyeceğim. Çorba içeceğim. Yemekleri çok seçmeyeceğim. Annemin tabağıma koyduğu her şeyi yiyeceğim" diye konuştu.Bu hafta evinde öğrencilere ezogelin çorba yapan Ayşe Yasak'ın (8) velisi Elif Yasak (33) da "Bize proje geldiğinde çok sevindik. Hepimiz birlik olduk, her hafta çocuklar için yöresel çorbalar yapıyoruz. Onların sağlıksız gıdalardan uzaklaşması önemli. Çok sağlıklı bir proje. Herkes çok memnun" dedi.- İzmir