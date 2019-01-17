Anneler Örüyor Çocuklar Üşümüyor

Şanlıurfa'da gönüllü anneler, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için atkı ve bere örüyor.

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da gönüllü anneler, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için atkı ve bere örüyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu, ihtiyaç sahibi çocuklar için bir süre önce "Bir Atkı da Sen Ör Anne" projesini başlattı.



Proje kapsamında, aralarında ev hanımları, öğretmenler, avukat ve mühendislerin de bulunduğu 50 gönüllü anne, çocuklar için atkı ve bere hazırlıyor. Annelerin el emeklerinin yanı sıra sevgilerini de katarak ördükleri ürünler, soğuk havalarda çocukları ısıtıyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşe Özçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini, projeyle kentte bir farkındanlık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Özçınar, projeye birçok kurumun ve hayırseverin destek verdiğini belirterek, "Kış mevsimi çok çetin geçiyor. Biz de ihtiyaç sahibi çocuklarımız için neler yapabiliriz diye düşündük." dedi.



Bir annenin atkı örme önerisiyle bir şeyler yapmaya başladıklarını anlatan Özçınar, şunları söyledi:



"Büyükşehir belediyemiz bize çok destek sundu. Belediye bünyesindeki kadın kültür merkezinde, anneler gönüllü atkı örüyorlar. Hayırseverler bize malzeme konusunda çok yardımcı oldu. Çocuklar için seferber olduk. Annelerimizin ördüğü atkı ve bereleri, köy okulları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. İlk başta 120 çocuğumuza ulaştık. Gönlümüz hiçbir çocuğun üşümemesinden yana. İleriki dönemlerde daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kış gününde nasıl ki annelerimiz ağzımızı ve burnumuzu örtüyorsa, çocuğum üşümesin diyorsa, bir anne de başka bir çocuğa 'yavrum sen üşüme' diyebiliyor."



Özçınar, projeye Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin de destek verdiğini sözlerine ekledi.



Projede gönüllü çalışan 50 yaşındaki Nejla Öğütcan da fakir çocuklar için bir şeyler yapmanın, onlara bir nebze de olsa yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Evde boş oturacağına, köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ördüğünü anlatan Öğütcan, "İstedim ki çocuklara bir faydamız olsun. Keşke imkan olsa bütün çocuklara ulaşabilsek. Kendi çocuğumu nasıl üstsüz başsız okula veya dışarıya göndersem içim sızlıyorsa başka çocukları da öyle görünce içim sızlıyor. İnşallah proje devam eder, ben her zaman gönüllü çalışmaya hazırım." dedi.



Merve Mermer (35) ise soğuk havalarda çocuklar için güzel şeyler yapmalarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.



Çevresindekilere de projeden bahsederek gönüllü sayısını artırmaya çalıştığını ifade eden Mermer, "Köy okulu çocukları yararına bir şeyler yaptığımız için mutluyuz. Projenin çok güzel sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bir anne olarak çocuğumuza nasıl örüyorsak başka çocuklara da aynısı örüyoruz." diye konuştu.

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