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Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor - Son Dakika

Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor

08.11.2021 14:11
Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 798'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 798'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 798'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, 3 yıldır evlat mücadelesi verdiğini ve oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"BEN 6 YILDIR OĞLUMUN PEŞİNDEYİM VE ONU ALMADAN GİTMEYECEĞİM"

Oğlunun 6 yıl önce terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne Demir, "Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Beni sadece bir kez aradı ve yaralı olduğunu, kendisini kurtarmaları söyledi. Ben 6 yıldır oğlumun peşindeyim ve onu almadan gitmeyeceğim. Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ben seni çok özledim, kaç yıldır senin arkandan geziyorum. Senin hasretinden ölüyorum oğlum gel. Gece üçte kalkıyorum seni arıyorum, gel bana bir ses ver, sesin bana gelsin" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor
Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor - Son Dakika


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