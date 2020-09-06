Anneler sınava girdi, bebekler babalara kaldı - Son Dakika

Anneler sınava girdi, bebekler babalara kaldı

TOKAT - Tokat'ta anneleri KPSS'ye giren bebeklere bakmak durumunda kalan babalar farklı bir deneyim yaşadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında adayların sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ellerine dezenfektan döküldükten sonra sınavın yapılacağı sınıflara alındı. Tokat- Turhal kara yolunda yol çalışmaları nedeni ile trafiğin tek şeride düşmesi nedeni ile adaylar stres dolu dakikalar yaşadı. Polis ekiplerinin önlemi ile yoldaki yoğunluk açılmaya çalışıldı.

Anneler sınavda babalar dışarıda ter döktü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde sınava giren adaylardan çocukları olanlar ise farklı bir heyecan ve stres yaşadı. Anneler sınavda ter dökerken bebeklere bakmak durumda kalan babalarda dışarıda ter döktü. Kimi babalar bebek arabasında çocuğunu gezdirirken, kimi babalar ise çimlerin üzerine serdiği örtüye çocuğunu yatırarak zaman geçirmeye çalıştı. Eşi sınava giren Şerif Tiryaki, 9 aylık oğlu Kayra'yı bebek arabasında gezdirdi. Baba Tiryaki, geçici olarak annelik görevini üstlendiğini belirterek, "2-3 saat idare edeceğiz. Şuan için bir problem yok, her şey yolunda gidiyor. İnşallah bir problem çıkmaz, ağlamaz" dedi.

"İnşallah ağlamazlar"

4 aylık kızı Arya Meva ile 4 yaşındaki oğlu Musap'a annelik yapan Ömer Taslı, okulun bahçesinde gölgelik bir alanı tercih etti. Çimlerin üzerine örtü sererek bebeğini yatıran baba Taslı, ilk defa uzun süreliğine kızı ile ilgilenmek durumunda kaldığını belirterek, "Annesinin sınavı bitene kadar bebekle ben ilgileneceğiz. Sınav olunca mecbur bakmak durumunda kaldık. Daha çok eşim bebeği ağalar diye stres yaparak sınava girdi. Aklı çocuklarında kalacak. İnşallah ağlamazlar, eşimin sınavı da iyi geçer" diye konuştu.