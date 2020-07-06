Anneler spor yaparken çocuklar oyun oynayacak - Son Dakika

Anneler spor yaparken çocuklar oyun oynayacak

Darıca Belediyesi, ilçede bulunan kadınların talepleri doğrultusunda Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun alanı oluşturdu.

Darıca Belediyesi, ilçede bulunan kadınların talepleri doğrultusunda Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun alanı oluşturdu.

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Darıca Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelere devam ediyor. Bu kapsamda ilçede yaşayan kadınlardan gelen yoğun talep sonrası, Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Çalışma ile Darıcalı minikler, uzman eğitmenler tarafından oyun salonunda eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacak. Kısa sürede açılması beklenen kapalı spor salonunu inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Bıyık, "Kadınların bizden en önemli beklentisi spor yaparken ya da kursa gelirken çocuklarını bırakabilecekleri bir ortam olmasıydı. Bizler de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu beklentilerine cevap vermek adına Sırasöğütler Mahallesi'nde inşa ettiğimiz kapalı spor salonunda çocuk oyun alanları oluşturduk" dedi.


Spor yapmak isteyen kadınların çocuklarını da getirebileceklerini kaydeden Başkan Bıyık, "Anneler alt katta spor yaparken çocukları da üst katta oyun salonumuzda uzman eğitmenler tarafından eğlenceli vakit geçirebilecek. Kadınların sosyal hayata daha fazla katılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlar ailenin temelini oluşturuyor. Onların mutlu olması ailenin de mutlu olması için çok önemli. Bu nedenle kadınlarımıza yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Darıca'nın her mahallesinden spor yapmak isteyen kadınlar için kapalı spor salonuna ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Kadınlar yeter ki spor yapmak istesin. Biz onlar için her türlü kolaylığı sağlayacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneler spor yaparken çocuklar oyun oynayacak - Son Dakika
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