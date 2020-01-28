Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor - Son Dakika

Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievleri'nde başlatılan "Kılavuzum sensin" projesiyle anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor.

Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievleri'nde başlatılan "Kılavuzum sensin" projesiyle anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Bilgievleri hizmeti, aile ilişiklerine yönelik projeler de yürütüyor. Bu kapsamda başlatılan "Kılavuzum sensin" projesiyle annelerinin kılavuzluğunda çocuklar hem yarışıyor hem de annelerinin tecrübelerini öğrenme fırsatı buluyor. Projenin içeriğinde anne çocuk ilişkisini ilerletmek esas alınıyor. Anlamlı çalışma ile öğrenciler annelerinin yönlendirmeleriyle düğme dikme, çamaşır katlama, çamaşır asma, cam silme ve kahve yapma gibi beceri geliştiren alanlarda yarışıyorlar.


"Kılavuzum sensin" yarışmasıyla öğrenciler Bilgievi'nde sosyal hayatta kendini geliştirme imkanı buluyor. Yarışma esnasında annesiyle iletişimi ve uyumu en iyi olan öğrenciler avantajlı oluyor. Yarışma sayesinde çocuklar anneleriyle iletişimini geliştirmiş oluyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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