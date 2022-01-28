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ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ - Son Dakika

ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ

28.01.2022 10:58

OSMANİYE'de, anne ve anne adaylarına yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne konulu seminer düzenlendi.

OSMANİYE'de, anne ve anne adaylarına yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne konulu seminer düzenlendi.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, anne ve anne adaylarının yanı sıra Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ile kurum amirlerinin eşleri de katıldı. İlk olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, ildeki narkotik olayları ve önleme faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü personeli, madde bağımlılığının belirtileri ve etkileri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Seminerin sonunda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ise düzenlenen seminerin çok anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, 'Biliyoruz ki evlatlarımız özellikle de yetişkinlik dönemlerinde, yanlış arkadaş çevresiyle kurban oluyor maalesef. Onları maddeyle buluşturan, temin ve tedarik eden kimseler tarafından bağımlı hale getiriliyorlar. Bunu tespit ederek, evlatlarımızı uzaklaştırmak hepimizin gayretiyle mümkün olacak. Bu nedenle evlatlarımızın madde kullandığına dair yakalayacağımız ilk ipucu onlar için mutlaka bir ipin ucu olacak. Yani bunu, aslında ilk olarak yakalayacak olan annelerimiz. Çünkü uyuşturucuya bir kere 'hayır' demek onlar için hayata 'evet' demek anlamı taşıyor. Dolayısıyla bizim amacımız, gençlerimizin uyuşturucudan uzak, hayallerine yakın olmaları için hep birlikte kolları sıvamak olmalı. Uyuşturucu bedenimizi değil, geleceğimizi uyuşturacak ve biz de bununla mücadele etmeye devam edeceğiz? diye konuştu.

Seminer sonrasında katılımcılara bilgilendirme broşürleri verildi.

ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ
ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ
ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ

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Erdinç Yılmaz, Öğretim Üyesi, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNELER VE ANNE ADAYLARINA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ - Son Dakika
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