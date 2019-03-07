Son Dakika Haberleri: Annelerden Okul Bahçesi Düzenlemesi İçin Kermes

Annelerden Okul Bahçesi Düzenlemesi İçin Kermes

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir grup öğrenci velisi, çocuklarının eğitim gördüğü okulun bahçe düzenlemesine katkı sağlamak için yaptıkları kermeste evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattı.

Annelerden Okul Bahçesi Düzenlemesi İçin Kermes, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir grup öğrenci velisi, çocuklarının eğitim gördüğü okulun bahçe düzenlemesine katkı sağlamak için yaptıkları kermeste evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattı.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği üyesi kadınlar, mevcut toprak zeminli okul bahçesinin düzenlenmesine katkı sunmak amacıyla kent meydanında gıda kermesi düzenledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada çocukların eğitim gördüğü okulun mevcut bahçesinin toprak zemin olduğunu belirterek, çocuklarının çamurlu ve tozlu zemin yerine daha rahat bir ortamda vakit geçirmesi için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Kermesten elde edilen geliri, bahçe ve zemin düzenlemesi için okul yönetimine teslim edeceklerini aktaran Tanrıverdi, ilçe sakinlerini kendilerine destek olmaya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Manisa, Sarıgöl, Güncel
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