Son Dakika Haberleri: Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek
Son Dakika Yaşam Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

53 dakika önce

Kocaeli'de yürütülen "Kocaeli Anne Şehir" projesinden faydalanan kadınlar, sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek, System.String[]

Kocaeli'de yürütülen "Kocaeli Anne Şehir" projesinden faydalanan kadınlar, sokak hayvanlarına mama bıraktı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli Anne Şehir Projesi", Kocaelili annelerin hayatına dokunuyor. Proje sayesinde Kocaelili anneler artık durağan bir hayat değil, hareketli bir yaşam sürüyor. Hedeflerine koşan, hobilerine zaman ayıran, daha sosyal bir hayatla tanışan Kocaelili anneler bu kez sokak hayvanları için anlamlı bir projeye imza attı.


"Kocaeli Anne Şehir" projesine Derince ve Körfez ilçelerinden katılan anneler sokak hayvanları için bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programda annelere kedi ve köpek mamaları verildi. Anneler yaşadıkları ilçelerde belirledikleri alanlara sokak hayvanları için mama bıraktı. Yaklaşan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olan annelerin mutluluğu gözlerinden okundu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Anne, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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