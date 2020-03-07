Annelere 151 bin lira doğum yardımı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 151 bin 292 lira doğum yardımı yapıldı.



15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren doğum yapan annelere devlet tarafından doğum yardımı yapılmaya devam ediyor. 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödenmekte. Doğum Yardımı Yönetmeliği kapsamında Düzce'de 2020 yılı Şubat ayı içerisinde 355 anneye doğum yardımı parası ödendi. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran 355 anneye şubat ayı içinde 355 çocuk için toplam 152 bin 292 lira para yardımı yapıldı. - DÜZCE