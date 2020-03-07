Annelere 151 bin lira doğum yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annelere 151 bin lira doğum yardımı - Son Dakika

Annelere 151 bin lira doğum yardımı

14 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 151 bin 292 lira doğum yardımı yapıldı.

Annelere 151 bin lira doğum yardımı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 151 bin 292 lira doğum yardımı yapıldı.


15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren doğum yapan annelere devlet tarafından doğum yardımı yapılmaya devam ediyor. 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödenmekte. Doğum Yardımı Yönetmeliği kapsamında Düzce'de 2020 yılı Şubat ayı içerisinde 355 anneye doğum yardımı parası ödendi. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran 355 anneye şubat ayı içinde 355 çocuk için toplam 152 bin 292 lira para yardımı yapıldı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerin ödemeleri başladı! İşte banka banka promosyon ücretleri
ING Türkiye'den 2 bin 550 TL'ye varan emekli maaş promosyonu Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Antalya koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı

Son Dakika Haberleri
08:02 Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi
07:47 Bistronominin yaratıcısı İstanbul'a geliyor
07:47 İDİL BİRET: Müzik bir iş değil, misyon
07:38 Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç şakalaşma: Öp bir kere
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 10:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Annelere 151 bin lira doğum yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]