Annelere 'Bebek Maması' Uyarısı

ANNE sütünün bebek beslenmesinde ilk sırada olması gerektiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Mungan Akın, "Mama her zaman ikinci tercih olmalı. Aileler mamaları alırken ise kutuların deforme olmamış olmasına ve paketi açtıklarında kötü bir kokunun gelmemesine dikkat etmeliler" dedi. Bebek beslenmesinde sıkça tercih edilen hazır mamalar hakkında uyarılarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Mungan Akın, anne sütünün öncelikli olması gerektiği konusunda uyardı. Bebek mamasının Tarım Bakanlığı onaylı bir firma tarafından üretilmiş olmasının önemine dikkat çeken Doç. Dr. İlke Mungan Akın, "Anneler, mamanın iyi koşullarda markete ulaştırılmış olmasından emin olmalı. Bunlar, tozlaştırılmış süt ürünleri olduğundan kuru ve serin yerlerde saklanmalılar. Her zaman anne sütü öncelikli, mama ise ikinci tercihtir. Ek gıdaya geçmek konusunda acele etmemek gerekiyor. Mamaları evde serin ve kuru bir yerde saklamak, açtıktan sonra buzdolabına koyma yanlışını yapmamak gerekiyor" diye konuştu."İLK 6 AY ANNE SÜTÜ"Bebek beslenmesinde en kolay, ekonomik ve ideal olanın anne sütü olduğunu hatırlatan Doç. Dr. İlke Mungan Akın, "Anne sütünü artırmaya yönelik girişimlerde bulunmak gerekiyor. Anneler 6 ay boyunca bebeklerine sürekli olarak anne sütünü bebeğin isteği doğrultusunda vermeliler. Annenin sütünün yeterli olması için öncelikle dengeli beslenmesi ve yeterli sıvıyı alması gerekmektedir. Lohusalık oldukça fazla terlenen ve su kaybı olan bir dönem. O nedenle bu dönemde normalde tüketilenden fazla miktarda su tüketmek gerekiyor. Aşırı karbonhidratlı, şekerli gıdalar tüketmemek bunun yerine protein ve lif açısından zengin beslenmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.MAMAYI ALIRKEN VE HAZIRLARKEN BUNLARA DİKKATDoç. Dr. İlke Mungan Akın, mama alırken ve evde hazırlarken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıraladı:"Aileler bu mamaları alırken kutuların deforme olmamış olmasına dikkat etmeliler. Paketi ilk açtıklarında kötü bir kokunun gelmemesi gerekir. Annelerin de mamayı evde hazırlarken steril koşulları sağlaması gerekiyor. Anne mamayı hazırlarken bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz gelişmediğini göz önüne alarak çok iyi yıkanmış ellerle, temiz bir tezgah üzerinde, mutlaka kaynatılmış en az yarım saat ılıtılmış su ile dezenfekte edilmiş fincan ya da biberon içerisinde mamaları hazırlamalı. Üretim aşamasından bebeğin ağzına girecek zamana kadar temizliğe dikkat edilmeli."BEBEK BİSKÜVİLERİNDE OBEZİTE RİSKİEk gıdayı 6 aydan önce önermediklerini vurgulayan Doç. Dr. Akın, "Evde hazırlanan ürünleri püre ve pürtüklü gıdaları 6 aydan önce çok önermiyoruz. En büyük yapılan hata bebeklerin hızlıca ek gıda tanıştırılmaya çalıştırılmasıdır. Bu durum bebeğin anne sütünden uzaklaşmasına neden oluyor. Bebek daha erken steril olmayan bir beslenme ürünüyle tanışmış oluyor. Hele ki mamalar, bebek bisküvileriyle beslendiklerinde ileride obezite, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlar açısından bu bebekler risk altında. Ek gıdaları 6. aydan itibaren bebeğe sadece tattırmalıyız. Yoğurt, sebze ve meyve suları ve bunların pürelerini verebiliriz. 8 ve 9. ay itibariyle ise pürtüklü gıdalara geçiyoruz. 11-12. aydan itibaren ailenin sofrasındaki gıdalarla bebeği tanıştırabiliriz. Mümkün olduğunca baharatsız salçası ve tuzsuz olması gerekiyor. Bir yaş itibariyle ise bebeğin aile sofrasında yer almasını öneriyoruz" tavsiyesinde bulundu."KEÇİ SÜTÜ İNEK SÜTÜNDEN DAHA İYİ DEĞİL"Ne protein ne de diğer karbonhidrat ve yağ içerikleri açısından keçi sütünün inek sütünden üstün olmadığını söyleyen Akın, "Her ikisinin de bebeğe bir yaşına kadar verilmemesi gerekiyor. İçerdikleri elektrolit oranları, kalsiyum, fosfor ve protein oranları bebeklerin ihtiyacından çok daha fazla. Sindirim problemleriyle karşılaşılabileceği gibi bebeğin yeterli kemik, vücut ve beyin gelişimi için yeterli öğeleri içermiyorlar. Bunları bir yaşından itibaren öneriyoruz" dedi. - İstanbul