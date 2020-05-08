Annelere dezenfekte edilmiş çiçekler hediye edilecek - Son Dakika

10 Mayıs'ta kutlanacak "Anneler Günü"ne az bir süre kala çiçekçiler hazırlıklarını sürdürürken, bu yıl çiçekler annelere yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edilerek ulaştırılacak.

İçişleri Bakanlığının "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesinin ardından, çiçekçiler çalışmalarını hızlandırdı.

İşletmeler, telefonla ya da internetten verilen siparişler üzerine annelere ulaştırılacak çiçekleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte ettikten sonra ambalajlıyor.

Maske kullanarak çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, Anneler Günü'nü bekliyor.

Interflora Çiçekçiler Derneği Trakya Temsilcisi ve Edirne Çiçekçiler Derneği Başkanı Erdinç Sabırman, AA muhabirine, çiçekçilerin Anneler Günü'nde iyi satış yapacaklarından umutlu olduklarını söyledi.

Bir süredir bu özel gün için hazırlık yaptıklarını anlatan Sabırman, "Tabi bu süreçte ekonomik olarak zor zamanlar da geçirdik esnaf olarak. İnşallah bu süreci de zamanla atlatacağız. Önümüzdeki günler daha iyi olacak." dedi.

Sabırman, salgın önlemlerine uymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Çiçeklerimizin hijyenine dikkat ediyoruz. İş yerindeki her çiçeği tek tek dezenfekte ediyoruz. Annelere de çiçekler dezenfekte edilip götürülecek. Maske kullanıyoruz ve bugüne kadar vatandaşımıza götürdüğümüz çiçekleri dezenfekte edip götürdük. İş yerimizi de her hafta dezenfekte ediyoruz." diye konuştu.

"Çiçekleri dezenfekte edip götüreceğiz"

Çiçekçi Uluer Sabırman da hazırladıkları güzel çiçeklerle 10 Mayıs'ta anneleri sevindireceklerini dile getirdi.

Tarık Ata ise aldıkları çok sayıdaki siparişi hazırlamaya başladıklarını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle siparişlerin genellikle adrese teslim edileceğini anlatan Ata, "Çiçekleri annelerimize dezenfekte edip götüreceğiz. Maske kullanıyoruz, iş yerimize gelen müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymasına dikkat ediyoruz." dedi.

Ata, devletin salgınla ilgili gerekli önlemleri aldığını belirterek, "İnşallah bugünleri iyi şekilde sonuçlandıracağız. İşlerimiz de açılmaya başladı. Gül, boyutuna göre 10, 15, 20 lira, buket çiçeklerimiz 40, 50 lira, teraryumlar ise 100, 150 lira arasında değişiyor. Saksı çiçeklerimizden orkide satılıyor, onların fiyatı da boyutuna göre 100, 150 lira." ifadesini kullandı.

Çiçekçi İdris Yeşilırmak da salgın nedeniyle iş yerinin 1,5 aydır kapalı olduğunu hatırlattı.

Bu süreçte kesme çiçek ve orkidelerden zarar ettiğini dile getiren Yeşilırmak, "Zarar etmekten öte sağlık her şeyden önemli. Vatandaşımızın sağlığı için iş yerimizi açmadık. Anneler Günü'ne az kaldı açtık, siparişlerimizi almaya başladık. Ekmek paramız çıksın yeter, başka bir şey istemiyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşımızın arkasında. Allah milletimize, devletimize yardım etsin." şeklinde konuştu.