Annelere en çok blender ve kahve makinesi hediye edildi - Son Dakika

Annelere en çok blender ve kahve makinesi hediye edildi

11.05.2021 16:31
Annelere en çok blender ve kahve makinesi hediye edildi, System.String[]

MediaMarkt'ın Anneler Günü dönemini kapsayan 29 Nisan-9 Mayıs'ta en çok satılan ürünler listesinde blender ve kahve makineleri yine zirveye oturdu.

MediaMarkt'ın Anneler Günü dönemini kapsayan 29 Nisan-9 Mayıs'ta en çok satılan ürünler listesinde blender ve kahve makineleri yine zirveye oturdu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için tercih edilen hediyeler yine değişmedi.

MediaMarkt'ın 29 Nisan-9 Mayıs'ı kapsayan satış verilerine göre annelere en çok kahve makinesi, blender ve blender setleri hediye edildi. Bu ürünleri akıllı telefonlar, toz torbasız elektrikli süpürgeler ile tencere setleri izledi. MediaMarkt'ın Anneler Günü'ne özel olarak yaptırdığı "Anneler ne ister" araştırmasından "Anneler teknolojik ürün istiyor" sonucu çıkmıştı. Araştırmadan çıkan "Anneler hayatlarını kolaylaştıracak ürün bekliyor" sonucuna bakıldığında alınan hediyelerin bu taleple örtüştüğü dikkati çekti.

Teknolojiseverlerin hem kendi annelerine hem de ailesindeki diğer annelere aldığı en popüler hediye olan kahve makineleri, pratik kullanımı, işlevselliği ve diğer teknolojik ürünlere oranla ulaşılabilir fiyatlı olmasıyla ön plana çıkıyor.

MediaMarkt'ın geçen günlerde yayımlandığı "Anneler Ne İster" araştırması incelendiğinde kahve makinelerinin geçmiş yıllarda da en çok satın alınan hediyeler arasında yer aldığı görülüyor. Buna karşılık araştırmada annelerin robot, dik veya toz torbasız süpürgelere olan talebi daha fazlaydı.

Veriler incelendiğinde en çok satılan ikinci ürünün ise blenderler olduğu görülüyor. Yine geçmiş yıllarda teknoloji severlerin annelerine en çok hediye ettiği ürünlerden olan blenderler bu sene de güçlü satış grafiğini devam ettirse de aynı kahve makinelerinde olduğu gibi bu ürün de annelerin öncelikli ihtiyaçları arasında ilk sırada yer almıyor.

Her ihtiyaç MediaMarkt'ta

"Anneler Ne İster" araştırmasında göze çarpan bir bulgu da annelerin ihtiyaçlarına yönelik hediye talebi oldu. Bu ihtiyaçlar arasında farklı kategorilerden çok çeşitli ürünler yer aldı, bunların bir kısmı ise kendilerine hediye olarak geldi. Fakat MediaMarkt'ın en çok satılanlar listesine üçüncü sıradan giren bu ürün kategorisi, herkesi olduğu kadar elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın geniş ürün yelpazesiyle sunduğu fırsatlara da bir örnek oldu. Buna göre listede üçüncü sırayı kapan ürün, tencereler oldu.

Akıllı telefonlar listeye dördüncü sıradan girdi

Listenin bu basamağa kadar olan kısmı annelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan alışverişler olsa da her annenin talebiyle de birebir örtüşmüyor. Listenin dördüncü basamağında yer alan akıllı telefonlar, araştırmada annelerin elektronik aletler arasında en çok istediği ürünlerden. Kampanya dönemi boyunca farklı fiyat ve özelliklerdeki birçok akıllı telefonda indirim gerçekleştiren MediaMarkt, bu yönüyle de farklı bütçe aralığından herkese hitap etti.

Son dakikacılar blender, akıllı telefon ve buharlı ütü aldı

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyasındaki satış verileri incelendiğinde dönemsel farklılıklar da görülüyor. 26 Nisan – 2 Mayıs ve 3 – 9 Mayıs'taki dönemler incelendiğinde ilk sıralara yerleşen ürünler birbirinden ayrışıyor. İlk kampanya döneminden yararlanan ve hediye konusunda daha garantici olarak varsayılabilecek grubun en çok satın aldığı ürünler sırasıyla kahve makinesi, tencere ve toz torbasız süpürgeler oldu. Hediyesini 3-9 Mayıs'ta alanlara bakıldığında teknoloji severlerin en çok tercih ettiği ürünler sırasıyla blender, akıllı telefon ve buharlı ütü kategorileri oldu.

Anneler Günü, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annelere en çok blender ve kahve makinesi hediye edildi - Son Dakika


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