Annelere sessiz kutlama...İşitme engelli öğrenciler çektikleri kliple anneleri unutmadı - Son Dakika

Annelere sessiz kutlama...İşitme engelli öğrenciler çektikleri kliple anneleri unutmadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğrencileri işaret dili ile anneler gününü kutladılar.

Dünya'yı saran ve küresel salgın olarak ilan edilen Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen eğitim merkezinde, işaret dili bölümü öğrencileri hazırladıkları video ile anneler gününde farkındalık oluşturdular.

Türkiye'de Korona virüsü salgınından ötürü bu sene evlerde kutlanan anneler gününde öğrenciler, öğrendikleri işaret dili ile işitme engelli anneleri de unutmadılar. Evlerinde çektikleri video ile anneler gününü kutlayan öğrencilerin çektiği video sosyal medya üzerinden annelere ulaştırıldı.