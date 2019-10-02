Son Dakika Haberleri: "Anneleri ayırmak ülkemize en büyük kötülüktür"
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"Anneleri ayırmak ülkemize en büyük kötülüktür"

41 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anneleri ayırmanın ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirterek, "TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anneleri ayırmanın ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirterek, "TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı. Anneleri, 'Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri' diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. TBMM, sarayın değil annelerin, milletin sesi olmalıdır."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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