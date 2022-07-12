Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı - Son Dakika
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Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı

12.07.2022 15:48

Erzurum'un Çat ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan ve anneleri gelmediği için korumaya alınan 6 yavru kirpi, sütle besleniyor.

Erzurum'un Çat ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan ve anneleri gelmediği için korumaya alınan 6 yavru kirpi, sütle besleniyor.

Parmaksız Mahallesi'nde bitkin halde yavru kirpileri bulan vatandaşlar, bir süre beklemelerine rağmen annelerinin gelmemesi üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakıma alınan kirpiler, muayenelerinin yapıldığı DKMP'de sütle besleniyor.

Albayrak, AA muhabirine, vatandaşların duyarlılık göstererek kendilerine durumu bildirdiğini belirterek, kirpi yavrularının muayenesini yapıp beslemelerinin devam ettiğini söyledi.

Kirpilerin bayram tatili olmasına rağmen yalnız bırakılmadığını anlatan Albayrak, DKM Erzurum Şube Müdürlüğüne gelen her türlü yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavilerinin yapıldığını belirtti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı - Son Dakika

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