Kirpilerin bayram tatili olmasına rağmen yalnız bırakılmadığını anlatan Albayrak, DKM Erzurum Şube Müdürlüğüne gelen her türlü yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Parmaksız Mahallesi'nde bitkin halde yavru kirpileri bulan vatandaşlar, bir süre beklemelerine rağmen annelerinin gelmemesi üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı - Son Dakika

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