Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler - Son Dakika
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Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler

23.05.2022 11:33
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde doğum yaptıktan sonra kazada ölen köpeğin 9 yavrusunu çay ocağı işletmecisi Hülya İlhan (38) ile Selma Öztürk (37) kardeşler sahiplendi.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde doğum yaptıktan sonra kazada ölen köpeğin 9 yavrusunu çay ocağı işletmecisi Hülya İlhan (38) ile Selma Öztürk (37) kardeşler sahiplendi. Biberonla beslenen yavrular, müşterilerin de ilgi odağı oldu.

Reşadiye ilçesinde Hülya İlhan ve Selma Öztürk kardeşlerin işlettiği çay bahçesine sahipsiz Terrier cinsi bir köpek 27 Nisan'da doğum yaptı. Bir süre sonra yiyecek aramaya çıkan anne köpek, bir aracın çarpması sonucu öldü. Köpeğin öldüğünü öğrenen Hülya İlhan ile Selma Öztürk, 9 yavru köpeğe sahip çıkarak bahçelerinde bakmaya başladı. Her gün biberonla, bebek mamasıyla beslenen yavru köpekler, çay bahçesine gelen müşterilerden de yoğun ilgi gördü.

'ONLARA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ'

İşletme sahiplerinden Hülya İlhan, "Köpeği bizim bahçede doğum yaparken bulduk. Doğumdan sonra yavrulardan bir tanesi öldü, 9 tane kaldı. Sahipsiz oldukları için burada kaldılar. Doğumdan 5-6 gün sonra anneleri kayboldu. 2 gün aradık, herkese sorduk. Sonra bir aracın çarpması sonucu öldüğünü öğrendik. Zaten hayvan sahipsizdi. Sonrasında yavrular bize kaldı, biz bakıyoruz. Benim çocuğum yok ama kardeşimden biliyorum, onlara çocuk gibi bakıyoruz. 2 saatte bir mama veriyoruz. Havalar kötü olunca eve götürüyoruz. Şu anda havalar iyi olduğu için burada kalıyorlar. Bebek maması olursa yiyorlar. Köpek maması kabul etmiyorlar, yemiyorlar. Bildiğimiz bebek maması yiyorlar. Gelen misafirlerimiz de onları çok seviyor. Şu anda hiçbirine isim koymadık" diye konuştu.


Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
Anneleri kazada ölen 9 yavru köpeği sahiplendiler
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Kaynak: DHA

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