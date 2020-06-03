Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi - Son Dakika

Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi

Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi MISIR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi.

Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi, System.String[]


Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi

MISIR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile koronavirüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi. Aile, Tekirdağ'da tedaviye alındı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan Türk vatandaşı Kader Biçer'in yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ardından Biçer'in eşi Veli Biçer'de de koronavirüs belirtilerine rastlanıldı. Biçer'in çocukları Ensar, Ebrar ve Erva, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak, anne ve babalarının tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını istedi.
Çağrının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Diplomatik yazışmaların yapılması sonrası Biçer ailesini almak için Kahire'ye bir ambulans uçak gönderildi. Biçer ailesini alan ambulans uçak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı. Aile üyeleri, ambulans uçaktan, ambulanslarla alınıp, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Sağlık Bakanlığı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi - Son Dakika

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz         
01:00
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı         
00:48
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız         
00:26
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu         
00:08
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı         
00:07
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu         
00:03
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü         
23:43
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu         
23:36
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı         
23:30
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde         
23:08
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı         
23:03
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor         
22:53
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi         
22:47
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi         
22:42
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi         
22:36
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe         
22:21
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi         
22:17
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi         
22:15
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun         
22:02
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı         
21:59
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi         
21:57
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm         
21:53
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor         
21:44
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı         
21:27
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza         
21:24
Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini "koronavirüsü abartıyor" gerekçesiyle kovdu         
21:19
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı         
21:06
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı         
20:53
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 06:46:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]