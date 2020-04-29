Anneleri mutlu etmek için hediye alternatiflerini sıraladı - Son Dakika

Anneler Günü için hediye seçenekleriyle ilgili Morhipo.com'dan öneriler geldi.

Morhipo'nun Anneler Günü için yaptığı hediye seçenekleriyle ilgili duyuru şöyle;

"Bu yıl Anneler Günü'nde annelere sarılamayacak olsak da onları mutlu edecek hediyeleri evden çıkmadan da verebiliriz. Bu özel günde annemizin yüzüne kocaman bir gülümseme konduracak binlerce hediye alternatifi Morhipo.com'da. Evden çıkmadan geçirdiğimiz şu günlerde, annelerimizin gününü onlardan ilham aldığımız hediyelerle kutlayalım. En şık anneler için dünya markası parfümlerden yazlık ayakkabı ve çantalara, stil sahibi aksesuarlardan bahara özel trikolara kadar binlerce hediye alternatifini Morhipo.com ile evinizin konforunda keşfedin. Bu yıl annenize evde daha keyifli vakit geçirmesi için de hediye alternatifleri düşünebilirsiniz. Uzaktaki sevdiklerini yakınlaştıran teknolojik aletler, evde kaldığı süre boyunca mutfakta tüm marifetlerini döktürenlere, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri ile evini güzelleştirmek isteyenlere dekorasyon ürünleri en uygun fiyatlarla modanın e-ticaretteki adresinde. "Benim annem en güzel hediyeyi kendi seçer" diyorsanız Morhipo E-Gift Card tam size göre. 50, 100, 250 ve 500 TL'lik alternatifleri ile Morhipo E-Gift Card'lar annenize en sevdiği hediyeyi almasını sağlayacak."