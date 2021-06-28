Anneleri öldürülen 2 ayı yavrusu, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

ERZURUM'un İspir ilçesinde anneleri öldürülen, henüz 4-5 aylık 2 ayı yavrusu yaşam mücadelesi veriyor. Bülent Erkan (40), doğada görüntülediği yavru ayıların hayatta kalması için yetkililerden yardım istedi.

İspir'in kırsal Yedigöl Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, yıllardır yaban hayatını gözlemliyor. Arıcılık yapıp, meşhur İspir fasulyesi yetiştiren Erkan, dağlarda gezerken karşılaştığı bozayı, vaşak, kartal, şahin, kurt, tilki ve yaban keçisi gibi hayvanları görüntülüyor. Son olarak İkisu Mahallesi yakınlarında iki yavru ayı gören Erkan, onları izlemeye başladı. Bülent Erkan bölgede yaptığı araştırmada, anne ayının bölgeye yakın bir yerde öldürüldüğünü öğrendi. Ürkek halde gezen yavru ayıların hayatta kalabilmesi için yetkililerden yardım isteyen Erkan, şunları söyledi: "Hayatımın büyük bir bölümünü doğada geçirdiğim için bana 'Dağların oğlu' derler. Bu da çok hoşuma gidiyor. Doğayı, tabiatı ve hayvanları çok seviyorum. İlçe merkezine yakın bir yerde karşılaştığım iki ayı yavrusunu takip ettim. Annelerinin olmadığını görünce ya birbirlerini kaybettiğini ya da anne ayının ölmüş olabileceğini düşündüm. Yaptığım araştırmada maalesef anne ayının Çoruh Nehri kenarında öldürüldüğünü duydum. Bu iki yavruya sahip çıkılması gerek. Çünkü bunların yaşı çok küçük. Açlıktan, diğer yırtıcılar veya kendini bilmez kişiler tarafından tıpkı anneleri gibi öldürülür. Sanıyorum annelerinin kendilerine öğrettiği gibi susadıkları zaman Çoruh Nehri'ne gelip su içiyor aç kalıklarında da dut yiyorlar. Onlara yiyecek de bırakamıyorum, çünkü o zaman tüm yırtıcıları buraya çekerim. Milli Parklara bilgi verdim. Umarım gelip ve bunları kısa sürede alırlar."