Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı
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Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (3)TOPRAĞA VERİLDİBoşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazından sonra Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:00 Kaynak: DHA
Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (3)
TOPRAĞA VERİLDİ
Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazından sonra Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sibel Çetinel'in akrabaları, çocukları ve vatandaşlar katıldı. 11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızı da cenaze namazında saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Sibel Çetinel, Niğde Derbent Mezarlığı'na defnedildi.
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