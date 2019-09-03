Son Dakika Haberleri: Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (2)- yeniden
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Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (2)- yeniden

1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine'Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı' başlıklı haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (2)- yeniden, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine
'Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı' başlıklı haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.
YENİDEN
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Ali KADI/ NİĞDE,- NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel (36) tarafından tabancayla vurulan 5 çocuk annesi Sibel Çetinel'in (36) babası Nuri Tanrıverdi (61) kızının şiddet gördüğü katil zanlısı için idam cezası istedi. Anlaşmalı boşanma davası açan çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 2'si erkek 5 çocuğu ise koruma altına alındı.
Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel  tarafından dün akşam Aşağıkayabaşı Mahallesi bir apartman dairesinde öldürülen Sibel Çetinel'in cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kadının yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı. Olaydan sonra kaçan Murat Çetinel'i yakalamak için çalışmalar sürüyor.
ANLAŞMALI BOŞANMAYI KABUL ETMİŞTİ
Sibel Çetinel'in Kayseri'de yaşayan babası Nuri Tanrıverdi, Niğde'nin Şehitler Mahallesi'ndeki evinde de taziyeleri kabul ediyor. Tanrıverdi, kızının, Ağrı'nın Patnos ilçesi Özdemirler köyünde yaşarken eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı arayarak yardım istediğini ve Ağrı'da 10 gün sığınma evinde kaldığını söyledi. Kızının Kayseri'de de 5 gün sığınma evinde kaldığını anlatan baba Tanrıverdi, daha sonra memleketleri Niğde'den ev kiralayıp kızı ile torunlarını oraya yerleştirdiğini söyledi. Tanrıverdi, "12 yıllık evliliğinde 11 yıldır şiddet görüyordu. Dövülüyordu her gün. Her tarafını kırmış, kırılmadık yeri yoktu. Ramazan Bayramı'nın  4'üncü günü jandarmalar aldı, sığınma evine koydu, 5 çocuğuyla beraber. Ben evime getirdim. Burada da ev tuttuk. Takip etmiş, saklanmış, kızım eve girerken o da giriyor, kafasına 2 kurşun sıkıyor. Anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurmuşlardı" dedi.
6 AY UZAKLAŞTIRILMIŞ
6 ay uzaklaştırması alan Murat Çetinel'in İzmir'de çalıştığını bildiklerini ve çocuklarına iki sefer elbise, bebek ve oyuncak gönderdiğini belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:
"Bir sıkıntı yaşamıyorlardı. Boşanmadan vazgeçilmedi, damadın kendisi söyledi bunu. 'Boşanalım ama çocuklarımız kimsenin eline kalmasın, ben senin evinin kirasını ödeyeceğim, çocuklarıma bakacaksın, sen çocukları büyüt' dedi. Kızım da 'Tamam, ben çocuklarım için kurbanım, büyüteceğim' dedi. İzmir'e gitti, gizli gelmiş, cinayeti işlemiş. Son günlerde yaptıkları bir kavga yoktu. Bizim telefonumuzu arıyordu, kızımıza veriyorduk, konuşuyorlardı. Acımız büyük, devletin bunlara el atması lazım, bunun gibileri için idam istiyoruz. 5 çocuğunun önünde yapmış. 11 yaşında bir oğlu var, o her şeyi biliyor, anlatıyor."


Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:22 Kaynak: DHA
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