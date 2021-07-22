Anneleri ölen 10 yavru köpek süt anneye emanet - Son Dakika

ERZURUM'da başka köpeklerin saldırısında ölen sokak köpeğinin yeni doğan 10 yavrusu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı. Yavruları, kendileri için süt anne olarak belirlenen başka bir köpek emziriyor.

Karayazı ilçesine bağlı Kösehasan Mahallesi'ndeki sokak köpeği 10 yavru dünyaya getirdikten 5 gün sonra diğer sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldü. Sahipsiz kalan yavru köpekler için mahalleli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Merkezin veteriner hekimi İdris Özmen, 150 kilometre uzaklıktaki Kösehasan'a gitti. Mahallede oturan Halit Gündüz, karton koli içine koyduğu yavru köpekleri, gelen ekiplere teslim etti. Merkeze getirilen yavru köpekler yapılan muayenenin ardından, barınaktaki bir sokak köpeği onlar için süt anne olarak belirlendi. Süt anneleri, kısa sürede benimsediği yavruları emzirmeye başladı. Anne sütünün dışında gıda takviyesinde de bulunan görevliler, yavruları hayatta tutmaya çalışıyor.