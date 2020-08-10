Anneleri ölen beş yavru kediye ekiplerden yardım eli - Son Dakika

Beşiktaş'ta bir vatandaşın ihbarı üstüne anneleri ölen beş yavru kediyi Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahiplendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, temizlik ve sağlık kontrolünden geçen kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Beşiktaş Belediyesi anneleri ölen beş yavru kediye sahip çıktı. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahipsiz kedileri gerekli sağlık kontrollerinden geçirerek sahiplendi.