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Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor - Son Dakika

Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor

25.07.2021 09:53
Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor, System.String[]

ERZİNCAN'da anneleri ölen 2 yavru kedinin sütannesi, Frenc bulldog cinsi köpek oldu.

ERZİNCAN'da anneleri ölen 2 yavru kedinin sütannesi, Frenc bulldog cinsi köpek oldu. Köpeğin, 3 yavrusuyla birlikte 2 kediyi de emzirmesi dikkat çekti.

Merkeze bağlı Binkoç köyünde Doğan Ataman'a ait çiftlikteki kedi yaklaşık bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdikten sonra öldü. Yavru kediler çiftliktekiler tarafından beslendi. Aynı çiftlikte bir süre sonra 3 yavru doğuran Frenc bulldog cinsi köpek, yavru kedilere de sütannelik yapmaya başladı. Köpeğin, 3 yavrusuyla birlikte 2 kediyi de emzirip, onlarla oynaması ilgi gördü.Doğan Ataman, "Köpeğimizin 3 yavrusu vardı, kedilerle birlikte 5 oldu. Gören herkes şaşırıyor" diye konuştu. Ataman, köpeğinin kedilere annelik yaptığını herkesin görmek istediğini söyledi.


Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor
Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor
Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor - Son Dakika


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