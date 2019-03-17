Anneleri Ölen Kuzular, Keçilerin Sütü ile Besleniyor

Anneleri ölen kuzular, keçilerin sütü ile besleniyorTUNCELİ - Anneleri ölen kuzular, keçilerin sütü ile besleniyor.

Anneleri ölen kuzular, keçilerin sütü ile besleniyor



TUNCELİ - Anneleri ölen kuzular, keçilerin sütü ile besleniyor.

Tunceli'nin Çemişgezek Bayamduzi köyünde hayvancılıkla uğraşan Halil Hurma'nın koyunları kuzuladı. Kuzulayan koyunlardan bazıları öldü. Aç kalan kuzular için sürü sahibi Hurma devreye keçileri soktu. Kuzular başta keçiden süt emmeyi kabul etmese de, Hurma'nın yardımı ile alıştı. Şimdi kuzulara keçi annelik yaparak onların karınlarını sütüyle doyuruyor.

Keçinin yavrusunun öldüğünü anımsatan sürü sahibi Halil Hurma, "Bazı kuzuların da annesi öldü, bazen de koyunlar ikiz doğuruyor. Birini kabul edip emziriyor, öbürünü emzirmiyor. Bunları doyurmak için bize süt lazım oluyor. Bizde keçiye kuzuyu tutturarak keçinin sütünden faydalanıyoruz. İlk zamanlarda biraz zor oluyor ama kuzu aç kalınca oraya muhtaç kalıyor. Emmek zorunda kalıyor. Alışması yaklaşık 2 gün sürüyor. Alıştıktan sonra kuzu bizi takip edip keçiyi tutmamızı bekliyor. Diğer kuzular annelerine giderken onlar bizim peşimizde çağırmamızı bekliyorlar" dedi.

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