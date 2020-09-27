Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım - Son Dakika

Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım

Sinop'ta, kedi saldırısı sonucu anneleri ölen 3 sincap yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimlerin koruması altına alındı.

Sinop'ta, kedi saldırısı sonucu anneleri ölen 3 sincap yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimlerin koruması altına alındı.

Yaklaşık iki hafta önce Erfelek ilçesinde çiftçi ailenin bahçesinde bulunan ve Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 3 sincap yavrusunun bakım ve tedavisi devam ediyor.

Bir aylık oldukları tahmin edilen sincaplar, zaman zaman bakımları yapılan merkezden dışarı çıkartılarak doğaya adapte edilmeye çalışılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren merkezin her türlü yaban hayvanına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Yaralı hayvanların yanı sıra merkezlerine doğada aç veya öksüz kalmış yaban hayvanlarının da getirildiğine işaret eden Başyiğit, tüm yardıma muhtaç yaban hayvanlarına el uzatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Son yıllarda duyarlı vatandaşlar sayesinde çok sayıda hayvanın sağlıklarına kavuşturularak doğaya salındığına dikkati çeken Başyiğit, şöyle devam etti:

"Son olarak Erfelek ilçemizde anneleri kedi tarafından öldürülen üç sincap yavrusu vatandaşlar tarafından bulunmuş. Haber gelir gelmez ekiplerimiz bölgeye giderek yavru sincapları merkezimize getirdi. Yaklaşık iki haftadır merkezimizde bulunan sincap yavrularının bakımları özel mamaların yanı sıra süt ve yoğurt gibi besinler verilerek yapılıyor. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa yavrularımız yakında doğaya salınacak duruma gelecek."

Başyiğit, vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, "Bu sincap yavrularının kendi başlarına doğada hayatta kalmaları mümkün değil. Vatandaşlarımızın sayesinde merkezimizdeki veteriner hekim arkadaşlarımız onlara özel ilgi göstererek hayatta tutmaya çalışıyor. Tüm duyarlı vatandaşlarımıza bu nedenle teşekkür ediyoruz." dedi.

Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım
Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım
Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım
Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım

Rehabilitasyon, Veteriner, Sinop, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anneleri ölen sincap yavrularına özenli bakım - Son Dakika

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