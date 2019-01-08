Anneleri Ölen Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

AKSARAY'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı bakıyor.

AKSARAY'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı bakıyor.



Anne köpek, geçen pazar günü bir aracın çapması sonucu öldü. 8 yavrusuna durumu fark eden dinlenme tesisi sahibi Levent Pınarbaşı sahip çıktı. Elinden geldiğince sokak köpeklerine bakmaya çalıştığını belirten Pınarbaşı, "Yavruların annesine otomobil çarptı ve öldü. Ben işletmemde elimden geldiği kadar sokak köpeklerini besliyorum. Yavrularına sahip çıktık. Bakmakla da yükümlüyüz. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadar bakacağız. Şu anda 8 tane yavru var. Kendi restoranımız olduğu için buradan çıkan yemek artıkları ve sütle yavru köpekleri besliyoruz' dedi.



- Aksaray

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