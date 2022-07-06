Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı - Son Dakika
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Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı

06.07.2022 09:53
Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen 3 yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen 3 yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.

Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Üçkuyu Mahallesi'nde, anneleri ölen 3 yavru leylek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, direkteki yuvada bulunan yavru leylekleri, enerji kesildikten sonra indirdi. Yavru leylekler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı - Son Dakika

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