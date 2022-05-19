Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım - Son Dakika
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Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım

19.05.2022 10:10

Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar koruma altına alındı.

Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar koruma altına alındı.

Ali Baba Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, araç çarpması sonucu ölen sincabın 2 yavrusuna sahip çıktı.

Sincapları bulundukları ağaç kavuğundan alan vatandaş, daha sonra hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Sevimlilikleriyle dikkati çeken sincapların bakımı, DKMP görevlilerince her gün özenle yapılıyor.

Günde 5 kez süt dolu biberon ve fındıkla beslenilen sincaplar, hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğaya bırakılacak.

Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım
Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım
Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım
Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Tragger, Baba, Güncel, Son Dakika

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