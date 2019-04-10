Son Dakika Haberleri: Anneleri Oynadı Çocukları Seyretti

Anneleri Oynadı Çocukları Seyretti

20 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki anaokulu öğretmeni Nurçin Temel ve gönüllü öğrenci velileri ortak bir çalışmayla çocuk oyunu yazıp sahneleyerek büyük bir başarıya imza attılar.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki anaokulu öğretmeni Nurçin Temel ve gönüllü öğrenci velileri ortak bir çalışmayla çocuk oyunu yazıp sahneleyerek büyük bir başarıya imza attılar.

Annelerinin sahnelediği oyunu meraklı ve heyecanlı gözlerle izleyen minikler de hafızalarından silinmeyecek güzel bir güne tanıklık ettiler. Bu anlamlı projeyle ilgili olarak bir açıklama yapan öğrenci velileri, "Öğretmenimiz Nurçin Temel ve projede yer almak isteyen velilerle bir çocuk oyunu yazdık ve sahneledik. Üç ay boyunca öğretmenimiz Nurçin Temel önderliğinde drama çalışmaları yaptık. Ardından hep birlikte rollerimizi seçip, metnimizi yazdık. Kostümlerimizi belirledik. Çocuk gelişimi öğretmeni Emine Ay kostüm dikimi ve sahnelemede bize destek oldu. Annelerimiz farklı mesleklerden olup farklı ilgi alanları vardı. Başlangıç sebebimiz çocuklarımızın hayatlarında güzel anılar biriktirmelerine destek olmak ve onları mutlu etmekti. Biz 16 kişilik ekiple birbirimize inandık ve pes etmeden çok çalıştık. Sonunda da dekor, kostüm, oyun metni, ışığı ve müzikleriyle çocukların ilgiyle izlediği bir oyun ortaya çıktı. Veliler olarak biz ve hocamız bu çalışma için çok çaba sarf ettik. Bu çalışmada bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Oyunu okul idaresi, öğretmenler ve minik öğrenciler izledi. Annelerinin performansını çok beğenen anaokulu öğrencileri annelerini uzun süre alkışladılar. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:57 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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