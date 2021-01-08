Anneleri rahatsızlanan ikiz buzağılar "Fındık" ve "Fıstık" evde misafir ediliyor - Son Dakika

Anneleri rahatsızlanan ikiz buzağılar "Fındık" ve "Fıstık" evde misafir ediliyor

08.01.2021 11:15
Anneleri rahatsızlanan ikiz buzağılar

Amasya'da yaşayan Öksüz ailesi, doğum sırasında anneleri rahatsızlanan "Fındık" ve "Fıstık" isimli buzağılara evlerinde özenle bakıyor.

Amasya'da yaşayan Öksüz ailesi, doğum sırasında anneleri rahatsızlanan "Fındık" ve "Fıstık" isimli buzağılara evlerinde özenle bakıyor.

Merkeze bağlı Belmebük köyünde hayvancılık yapan Öksüz ailesinin inekleri bir hafta önce ikiz doğum yaptığı için rahatsızlanarak buzağılarını besleyememeye başladı. Bu durumda üzüntü duyan Öksüz ailesi, "Fındık" ve "Fıstık" isimlerini verdikleri ikiz buzağılarının bakımını üstlendi.

Soğuk nedeniyle hastalanmamaları için buzağıları evlerine alan aile, biberonla besledikleri "Fındık" ve "Fıstık"a ilaçlarını da düzenli olarak veriyor.

Sobanın yanında yapılan yerde kalan ikiz buzağıları zaman zaman dışarıya çıkaran aile, evde bulundukları zamanlarda ise etrafı kirletmemeleri için hayvanları bezliyor.

Gülşen Öksüz, AA muhabirine, ineklerinin bir hafta önce doğum yaptığını, buzağılara da o günden bu yana gözü gibi baktıklarını söyledi.

Buzağıları çocukları gibi sevdiğini dile getiren Öksüz, "Sevdiğimiz için evimize aldık, büyütüyoruz. Doğumları da geceye geldi, evimizde sobayı yaktık, kuruttuk. Sonra anasının yanına götürdük, emzirdik. Ardından evimize yerleştirdik. Çocuğum gibi yani, büyüyene kadar evimizde bakacağız." dedi.

İşlerinin hayvancılık olduğunu belirten Öksüz, "İkinci kez ikiz doğurdu bu ineğimiz. Geçen sene bir kızımız bir oğlumuz olmuştu, bu sene iki kızımız oldu." ifadesini kullandı.

Gülşen Öksüz'ün oğlu Kamil Öksüz ise "Fındık" ve "Fıstık"a çok alıştıklarını, evin bir ferdi gibi görmeye başladıklarını anlatarak, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, çocukluktan beri sevdiğim bir iş. İneğimiz doğum yaptı, biraz zor oldu. Buzağılara bakamadığından evde bakıyoruz. İkiz buzağıların katılmasıyla geniş bir ailemiz oldu, çok mutluyuz." diye konuştu.

Hayvan sevgisinin kendisine dededen, babadan gelen bir şey olduğunu vurgulayan Öksüz, "İkiz olması bize ayrı bir mutluluk verdi. İkizlerin hiçbir sıkıntıları yok, keyifleri yerinde, sağlıklılar. Hayvanlarımız üşümesin diye sobalı yerde bakıyoruz. Bizim evimizin neşesi, üyesi gibi bir şey yani." diye konuştu.

Fındık, Amasya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anneleri rahatsızlanan ikiz buzağılar 'Fındık' ve 'Fıstık' evde misafir ediliyor - Son Dakika


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