Anneleri telef edilen köpeklere kaymakam sahip çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görevliler tarafından yüksek dozda iğne ile vurularak telef edildiği iddia edilen sokak köpeğinin yavrularına kaymakam sahip çıktı.



Edinilen bilgiye göre, olay, hafta içinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre belediyede görevli 2 personel, sokak köpeklerini uyuşturucu iğne ile toplarken 4 yavrusu olan bir anne köpeği yüksek dozda iğne ile vurup bayıltmak istedi. İğnedeki uyuşturucu dozunun miktarını ayarlayamayan görevliler, silahla vurdukları anne köpeğin telef olmasına neden oldu. İlçe Kaymakamı Ömer Dereci köpeğin ölümüne neden olduğu iddiam edilen görevliler için suç duyurusunda bulunurken Belediye Başkanı Salih Ekinci ise her iki personeli açığa aldı.



Yavru köpeklere kaymakam sahip çıktı



Anneleri ölen yavru köpeklere İlçe Kaymakamı Ömer Dereci sahip çıktı. Kaymakamlık konutunun bahçesine bir kulübe yapan Dereci, dört yavru köpeği burada beslemeye başladı. - ŞANLIURFA